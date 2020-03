Usmate con Velate. Farmaci e spesa a domicilio, funziona la rete di supporto agli anziani

Ogni giorno, in media, i volontari della Protezione Civile consegnano 30 spese e 12 farmaci

(mi-lorenteggio.com) Usmate con Velate, 25 marzo 2020 – Una media giornaliera di 30 spese e di 12 confezioni di farmaci consegnate al domicilio di chi – in questo momento di emergenza – si trova in una condizione di fragilità sociale o di forzato isolamento.

Funziona la rete di supporto agli anziani e alle persone in stato di quarantena costruita dall’Amministrazione Comunale col fondamentale supporto del Gruppo Volontari Comunali di Protezione Civile coordinato da Carlo Carnevali.

I dieci volontari attualmente operativi sul territorio – tutti dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal Comune per potersi muovere in totale sicurezza – ormai da quasi due settimane stanno garantendo la gestione del servizio per anziani soli e in difficoltà, attivabile tramite il numero di emergenza 3421497391.

La Protezione Civile effettua mediamente una dozzina di consegna di farmaci a domicilio, garantendo così la fornitura alle persone che necessitano di assumerli quotidianamente.

Alla fascia più anziana che ne fa richiesta è garantita anche la consegna di pasti e spesa a domicilio; a queste persone, si aggiungono i nuclei familiari in stato di quarantena a cui, in completa sicurezza e nel rispetto delle normative previste, è assicurata la consegna a casa della spesa.

Se i numeri dell’emergenza dovessero ulteriormente crescere, il Comune è già pronto ad ampliare la rete assistenziale con altri volontari provenienti da associazioni del territorio.

“Ai volontari della Protezione Civile va il nostro ringraziamento per lo straordinario lavoro che ogni giorno stanno svolgendo sul territorio – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore con delega alla Protezione Civile, Pasquale De Sena – I servizi che il personale volontario sta mettendo in campo in questi giorni con una professionalità e capacità straordinaria sono meritevoli di elogio e ancora più importanti per aiutarci ad uscire da questa situazione così difficile”.

Per tutta la popolazione, a partire dalle prossime ore, sul sito del Comune di Usmate Velate sarà creata una apposita sezione contenente l’elenco delle attività commerciali che effettuano servizio a domicilio, contattabili per ogni ulteriore informazione.

Redazione