CORONAVIRUS, ASSESSORE GALLERA: CRESCE IL NUMERO DELLE PERSONE GUARITE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2020 – “In Lombardia crescono in maniera

significativa coloro che sono guariti dal Covid-19. I

pazienti dimessi dagli ospedali sono arrivati a quota 7.839 con

una crescita di 1.501 in un giorno”. L’assessore al Welfare

della Regione Lombardia, Giulio Gallera, e’ partito dando questa

buona notizia durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus

in diretta Facebook.

Gallera ha anche annunciato che “37 respiratori sono stati

collocati nelle nostre strutture ospedaliere grazie alla Croce

Rossa consentendo l’aumento dei posti per le terapie intensive.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono: 34.889 (+2.543)

ieri: 32.346

– i deceduti: 4.861 (+387)

ieri: 4.474

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 18.111

– in terapia intensiva: 1.263 (+27)

ieri: 1.236

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.681 (+655)

ieri: 10.026

– i tamponi effettuati: 87.713

ieri: 81.666

I casi per provincia:

BG: 7.458

ieri: 7.072

BS: 6.931

ieri: 6.597

CO: 762

ieri: 706

CR: 3.370

ieri: 3.156

LC: 1.159

ieri: 1.076

LO: 1.962

ieri: 1.884

MB: 1.750

ieri: 1.587

MI: 6.922

di cui 2.748 a Milano citta’ (+330)

ieri: 6.074

MN: 1.250

ieri: 1.176

PV: 1.685

ieri: 1.578

SO: 325

ieri: 284

VA: 502

ieri: 468

e 807 in corso di verifica.