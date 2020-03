Usmate Velate, registrato il secondo decesso per Coronavirus

Aumentano le positività a Covid-19 salite a 14, 24 le persone in sorveglianza attiva

(mi-Lorenteggio.com ) Usmate con Velate, 26 marzo 2020 – “E’ un momento triste per il nostro Comune: nelle scorse ore, abbiamo registrato il secondo decesso di un concittadino contagiato da Covid-19. A nome mio e di tutta la cittadinanza di Usmate Velate, esprimo vicinanza ai familiari e rivolgo loro le più sentite e sincere condoglianze”.

La nota ufficiale del Sindaco Usmate Velate Lisa Mandelli aggiorna, purtroppo, i dati relativi all’emergenza Coronavirus.

“Dopo una settimana di relativa stabilità, nelle scorse ore ATS ha aggiornato i numeri relativi ai residenti positivi a Coronavirus, saliti a 14 – aggiunge il Sindaco – a loro si aggiungono le 24 persone poste in sorveglianza attiva, per le quali il Comune è a completa disposizione per la consegna di pasti, spesa e farmaci a domicilio. Questo incremento numerico non deve allarmarci ed è importante ricordare che ATS, a fini statistici, comunica ai Sindaci sempre un numero totale che non viene rivisto al netto dei decessi e delle guarigioni”.