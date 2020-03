Coronavirus. Ad Assago tre decessi, 10 positivi

(mi-Lorenteggio.com) Assago, 27 marzo 2020 – Ecco il messaggio del Sindaco, che aggiorna i dati, sull’emergenza Cornavirus.

Cari concittadini,

vi aggiorno sui dati del contagio da Covid-19.

Fortunatamente nella nostra Assago i casi positivi non aumentano in maniera drastica, come nei comuni limitrofi ed è per questo che non faccio comunicati quotidiani, però purtroppo aumentano ancora.

Le persone positive al virus sono attualmente 10, dati ufficiali da ATS.

5 persone sono in isolamento domiciliare, stanno tutte bene, sono in ripresa e li sento tutti personalmente, alcuni di loro sono stati dimessi da poco dall’ospedale, quindi è una buona notizia.

Le altre 5 persone sono ricoverate in ospedale, una persona che era intubata fino a 2 giorni fa, ieri ha iniziato a respirare da sola, OTTIMA NOTIZIA.

Sarebbe bello fare arrivare il nostro pensiero positivo di buona guarigione a queste persone, io lo faccio e spero che vi uniate a me.

Purtroppo, vi devo comunicare anche una brutta notizia, abbiamo il terzo deceduto, una donna anziana, che fa sempre parte della famiglia dei coniugi di cui vi parlavo nel comunicato di lunedì 23 marzo 2020.

Anche se, mi sembra giusto dirlo, non abbiamo certezza che la moglie, visto che è morta in casa, fosse positiva al virus, non abbiamo dati ufficiali in merito.

Sono veramente addolorata per questa famiglia che si trova in questa situazione di dolore e perdita, mi unisco a loro con affetto.

In questo periodo, io e tutta l’Amministrazione Comunale, Consiglieri e Assessori, stiamo lavorando da casa, con la tecnologia che ci supporta e stiamo portando avanti diversi servizi per la comunità, ve li riassumo, ma troverete maggiori spiegazioni sul sito, in home page.

– continua la sanificazione delle strade;

– il COC (Centro Operativo Comunale) è attivo e si occupa tutti i giorni delle richieste e delle esigenze dei cittadini;

– distribuzione gratuita di MASCHERINE da domani.

Adesso vi saluto con una raccomandazione.

Sempre la solita, ma non mi stancherò mai di dirlo:

#STATEACASA

Vi abbraccio.

Il Sindaco

Lara Carano