Coronavirus. Al Policlinico di Milano aperti 16 nuovi e ulteriori posti letto di Terapia Intensiva

Il Policlinico di Milano ha allestito in pochi giorni 16 nuovi e ulteriori posti letto di Terapia Intensiva, che da oggi sono operativi e pronti ad accogliere pazienti positivi al coronavirus. Già questa mattina sono stati accolti i primi pazienti con urgente necessità di assistenza, alleggerendo così la pressione sugli altri reparti Covid della struttura.

Prima del coronavirus, in Policlinico c’erano 18 posti letto di Terapia Intensiva dedicata a pazienti adulti, su un totale di 900 posti letto. Ad oggi, per rispondere all’emergenza Covid-19, l’Ospedale ha attrezzato nell’arco di due settimane un totale di circa 110 posti di Terapia Intensiva e Sub-Intensiva, a cui si aggiungono ulteriori 200 posti letto ad alta intensità di cura e dedicati a pazienti Covid positivi.

“Si tratta di uno sforzo che non avremmo mai pensato di dover affrontare – spiega Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano – ma che siamo riusciti a compiere con grande determinazione. Tutto questo è al servizio di pazienti delicati e complessi, che hanno richiesto le più alte professionalità. Tutti i nostri medici, infermieri e operatori sanitari si sono messi in gioco con grande impegno, e stanno operando in situazioni estreme che mettono senz’altro a dura prova la loro condizione psico-fisica. Hanno dimostrato una capacità di reazione straordinaria, ed è con questo spirito che continueremo a batterci in prima linea per l’emergenza coronavirus”.