CORONAVIRUS: CASSA INTEGRAZIONE, BUSSOLATI (PD) RISPONDE A CORBETTA (LEGA), “NON CONOSCE IL MONDO DEL LAVORO DELLA LOMBARDIA E DIMENTICA DI CITARE TUTTE LE ALTRE MISURE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2002 – “Il consigliere Corbetta, della Lega, dimostra di non conoscere il mondo del lavoro in Lombardia. I 198 milioni destinate dal Governo per la Cassa integrazione in deroga non sono altro che una semplice ripartizione percentuale rispetto al numero di lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale che in Lombardia sono percentualmente minori rispetto ad altre regioni. In Lombardia infatti la maggior parte delle aziende usufruirà della cassa integrazione ordinaria, del fondo d’integrazione salariale e fondo si solidarietà bilaterale per l’artigianato, tutti coperti dal Decreto Legge Cura Italia che non lascerà indietro nessun lavoratore dipendente! In tema di cassa integrazione in deroga, Corbetta dimentica poi che nel primo decreto legge economico, il Governo aveva già stanziato per la Lombardia 135 milioni! Invece di fare inutile e sterili polemiche, il consigliere della Lega usi meglio il proprio tempo per stimolare la Giunta regionale a mettere in campo qualche provvedimento economico per lavoratori ed imprese e che vada oltre il brodino del rinvio del pagamento del bollo auto e di Irap e addizionale regionale. Stimoli la giunta a riattivare quel gigante con i piedi di argilla che è oggi Finlombarda, e si spenda affinché non passi oltre un anno tra la richiesta di contributo e la sua erogazione alle aziende.”

Così il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati replica al collega Alessandro Corbetta che lamenta lo stanziamento di soli 198 milioni di euro per la Cassa integrazione in deroga, confondendo quel singolo dato con il totale stanziato per i lavoratori della Lombardia.