CORONAVIRUS: PELUFFO E PIZZUL (PD), “ANCHE LA LOMBARDIA APRA UNA CABINA DI REGIA CON LE OPPOSIZIONI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2020 – “Il Governo ha aperto una cabina di regia con l’opposizione e così stanno facendo altre Regioni, solo in Lombardia la Giunta si è chiusa in una sorta di autosufficienza. La lotta al virus non è questione di parte e richiede il contributo di tutti in modo non sporadico e occasionale, ma con una vera cabina di regia lombarda, come anche i sindaci chiedono con la loro lettera. Sarebbe singolare che la Lega a Milano negasse ciò che a Roma ha invocato e ottenuto.”

Lo dichiarano per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul.

Redazione