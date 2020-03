Impianto elettrico: ecco le novità 2020

Milano, 27 marzo 2020 – Una delle maggiori difficoltà che bisogna affrontare con un impianto elettrico casalingo riguarda tutto il disagio causato da un intervento sulla linea in seguito a un guasto, una manutenzione o una sostituzione.

Disagio, questo, profondamente legato alle vecchie abitudini di realizzare l’impianto elettrico con tracce direttamente a muro. In questo modo i cavi sono a tutti gli effetti invisibili, ma un intervento sull’impianto elettrico può portare a disagi non indifferenti.

Lo scasso dell’intonaco per la manutenzione dei tracciati e delle guaine protettive non è un lavoro che si è soliti accettare di buon grado.

Impianti elettrici a muro: il passato?

Se i disagi collegati alla realizzazione di un impianto elettrico a muro sono così palesi, allora perché li si è continuati a costruire?

Ebbene, alla base della realizzazione di un impianto elettrico a muro vi è una constatazione di base fondamentale: una parte intonacata, difatti, risultava essere la protezione ideale per i cavi elettrici.

Si tratta, difatti, di una superficie isolante, resistente ad ogni tipo di sollecitazione esterna e ben protetta, almeno in teoria, dall’umidità e da agenti di ogni sorta, sia atmosferici che chimici.

Come si è detto, tuttavia, seppellire una parte viva della casa, che necessita di manutenzione e aggiornamenti costanti sia delle protezioni che dell’impianto stesso in luce delle sempre nuove norme per la sicurezza domestica, non è mai una buona scelta.

I lavori di denudazione dei tracciati di un impianto a muro sono fastidiosi, riempiono l’abitazione di polvere e pulviscoli e comportano tempi di lavoro anche lunghi.

Impianto di pronto intervento: cos’è?

Si tratta di una possibilità tutta moderna. Per quanto, infatti, le canaline passacavi siano state ampiamente impiegate nei decenni scorsi, solo di recente esse sono diventate soluzioni sufficientemente flessibili da poter essere adottate anche negli interni domestici.

Le canaline passacavi che si erano diffuse negli anni passati, infatti, risultavano essere adatte agli esterni, per proteggere i cavi dagli agenti atmosferici.

Non fornivano, tuttavia, alcuna protezione contro urti e sollecitazioni né, del resto, riuscivano ad adattarsi alle esigenze estetiche degli interni di una abitazione.

Le vecchie canaline passacavi risultavano fin troppo visibili e non erano capaci di mimetizzarsi con l’ambiente circostante, risaltando fin troppo.

In tempi recenti, invece, le canaline passacavi hanno compiuto passi da gigante e di fatto hanno definito un modo completamente diverso di concepire l’impianto elettrico di un’abitazione: il cosiddetto “impianto di pronto intervento”.

Un impianto, cioè, perfettamente mimetizzato sul quale si può intervenire in poco tempo e senza dover operare sui muri di casa.

Canaline passacavi per interni

Se si prende in considerazione, ad esempio, questa canalina sul sito rs components, realtà leader in Italia per la vendita di attrezzatura, utensili e accessori da lavoro in Italia, ci si rende immediatamente conto che è possibile mantenere i medesimi standard di sicurezza di un impianto a muro, con maggiore flessibilità.

Per le soluzioni domestiche, infatti, sono stati ideati modelli speciali di canaline passacavi battiscopa, che riescono a mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente domestico, sostituendo i battiscopa, per l’appunto.

In questo modo si può realizzare un impianto elettrico funzionale, sul quale è estremamente facile intervenire e che, grazie all’adozione di design e materiali appositamente selezionati, riescono a garantire elevati standard di sicurezza.

La struttura di queste speciali canaline, infatti, presentano una divisione in scompartimenti che impediscono ai cavi di muoversi liberamente all’interno della canalina anche se dovesse venir sottoposta a urti di una certa intensità.

Per gli interventi, poi, sarà sufficiente rimuovere il coperchi della canalina per poter eseguire ogni tipo di controllo e operazione.

Si tratta a tutti gli effetti di una soluzione innovativa che il 2020 presenta per il proprio impianto elettrico.

L. M.