Rozzano. Computer e tablet in arrivo nelle scuole per la didattica a distanza

Grazie agli strumenti tecnologici acquistati con i contributi del Comune di Rozzano gli studenti rozzanesi potranno continuare l’anno scolastico con la formazione online

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 27 marzo 2020 – L’amministrazione comunale al fianco delle scuole per garantire la didattica a distanza. Grazie alle risorse economiche stanziate dall’ente, gli istituti scolastici potranno acquistare computer e tablet da destinare agli studenti le cui famiglie non hanno a disposizione supporti tecnologici adeguati a sostenere la formazione online. I dirigenti scolastici hanno già effettuato una mappatura delle necessità e in tempi brevi potranno consegnare in comodato d’uso gli strumenti digitali agli studenti che ne hanno bisogno.

“Il diritto allo studio deve essere garantito a tutti – spiega il sindaco Gianni Ferretti – i computer e tablet acquistati in questo periodo di emergenza sanitaria saranno poi utilizzati a settembre per costituire in ogni scuola nuove classi digitali”.

L’esigenza di rinnovare il “parco” degli strumenti digitali di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio è nata a seguito della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado prevista dai decreti governativi e la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. “Il nostro territorio conta il più importante insediamento di edilizia residenziale pubblica del sud Milano e numerose famiglie con importanti fragilità dal punto di vista economico – spiegano il sindaco Gianni Ferretti e l’assessore alla pubblica istruzione Maira Cacucci – l’obiettivo di questa scelta, come quelle che abbiamo introdotto in passato come la gratuità della mensa, è quello di garantire un diritto costituzionale e, allo stesso tempo, permettere a tutti di avere a disposizione gli stessi mezzi, gli stessi strumenti per apprendere, formarsi e avere le stesse possibilità di costruirsi un futuro dignitoso”.

L’acquisto avverrà con i fondi che l’amministrazione aveva stanziato a favore delle scuole per sostenere il diritto allo studio e la pari opportunità scolastica. Gli ipad, i tablet o i computer acquistati su richiesta delle singole scuole saranno quindi consegnati in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne hanno necessità. Terminata l’emergenza, saranno impiegati nelle nuove aule tecnologiche che il prossimo anno scolastico, ogni scuola, realizzerà.

