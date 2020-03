Violenza sulle donne BOCCI E FORATTINI (PD): “CHIEDIAMO TEMPESTIVITÀ NEL SOSTEGNO E AZIONI MIRATE PER VITTIME E CENTRI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2020 – Le consigliere Paola Bocci e Antonella Forattini, assieme a tutti i consiglieri del Gruppo regionale del Pd e alla collega del Gruppo Civici europeisti, hanno scritto una lettera formale, inviata oggi, all’assessora alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità Silvia Piani per sollecitare una particolare attenzione verso le donne vittime di violenza durante l’emergenza epidemiologica Covid-19.

“In questi giorni di restrizioni e vita domestica, le donne vittime di violenza rischiano in prima persona l’aggravarsi della propria condizione, perché restare in casa le espone a maggiori rischi, per cui l’attenzione deve essere altissima – spiegano Bocci, prima firmataria, e Forattini –. Quindi, abbiamo rinnovato all’assessora la richiesta, già avanzata a mezzo stampa, di intensificare il più possibile, anche con risorse regionali, il potenziamento dei servizi informativi dedicati alle vittime di violenza legati al numero nazionale 1522 e all’app collegata, che si appoggiano anche sui centri antiviolenza territoriali della Lombardia. Abbiamo sollecitato anche la velocizzazione delle procedure d’emergenza antiviolenza in raccordo con le forze dell’ordine, la fornitura di presidi di sicurezza sanitaria e di disinfettanti necessari al contenimento dell’epidemia all’interno delle case rifugio e la rimodulazione al rialzo dei budget in favore delle reti territoriali antiviolenza e di tutti i centri presenti sul territorio lombardo, come previsto dal documento di indirizzo approvato all’unanimità dalla Commissione d’inchiesta del Senato sul Femminicidio”.

Ma Bocci e Forattini, con gli altri consiglieri dem e la consigliera Elisabetta Strada, hanno chiesto anche altro: “È necessario implementare l’azione regionale attraverso misure volte a garantire l’accesso a Internet da parte delle donne presenti nelle strutture, a partire da coloro che sono prive di mezzi economici, a garantire ai figli ospitati insieme alle loro madri il diritto di seguire le lezioni scolastiche da remoto, a supportare il costo delle utenze telefoniche e Internet per il periodo di emergenza a favore di tutte le strutture Cav, Case rifugio, sportelli antiviolenza e strutture antitratta che operano in Lombardia. Non solo: bisogna individuare ulteriori strutture idonee e stanziare fondi straordinari per queste e le Case rifugio che in Lombardia offrono residenza temporanea alle donne costrette a scappare dalla casa familiare. Ancora, servono misure regionali di sostegno economico per le donne poste in protezione e prive di altre forme di sostegno al reddito”.

Bocci e Forattini invitano la Piani anche a sollecitare le Procure affinché continuino a garantire, e se possibile implementare, lo svolgimento delle proprie attività a tutela delle donne vittime di violenza, e affinché sull’esempio di quanto ha disposto il Procuratore di Trento, siano i maltrattanti e non le vittime a essere trasferiti in altri alloggi.

Le consigliere Pd concludono: “Siamo disponibili alla collaborazione istituzionale. Ora aspettiamo una risposta in tempi rapidissimi dall’assessora”.