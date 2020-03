5WAY: un’idea nuova di concept store a Milano

Milano, 28 marzo 2020 – Da sempre le Fashion Week internazionali rappresentano un’ottima opportunità di crescita sia per i buyer che per i consumatori. Partendo da questo presupposto l’agenzia creativa Rr Lab del duo di imprenditori italo-australiani Roberto Castelluzzo e Ruth Read hanno dato vita al nuovo pop-up concept store 5WAY. Si tratta di un modello dedicato all’integrazione tra i vari canali di vendita, ed alla promozione e vendita di una selezione di giovani designer internazionali assistendoli e dotandoli di validi strumenti per lo sviluppo dei loro brand.

Attraverso il sito https://www.5way.it/ è possibile creare una connessione diretta tra i designer indipendenti ed il pubblico dei trendsetter. A Milano, tra via Torino e le Cinque vie, in oltre 200 metri di superficie il pubblico può scoprire capsule collection, limited edition e collaborazioni guidate da uno staff dotato di dispositivi di ultima generazione.

Sono 50 brand che hanno già aderito all’iniziativa 5WAY e provengono da Australia, Asia, Europa, Sud America e Nord America accuratamente selezionati dalla stessa Ruth secondo criteri di contemporaneità, innovazione e soprattutto sostenibilità. 5WAY promuove inoltre un calendario molto ricco di eventi e momenti di relax che concedono ai designer di interagire con i loro prodotti.

Tra i nomi internazionali più interessanti che parteciperanno a 5WAY a Milano il promettente stilista newyorkese di moda etica Corban Harper, la giovane promessa danese Nicoline Hansen nota per le sue creazioni di latex in gomma naturale e la stilista australiana Chloe Mottau già famosa sulle passerelle di Sydney ed il marchio italiano Alcoolique di Rocco Adriano Galluccio che interpreta in chiave moderna la tradizione sartoriale napoletana.

L’esperienza milanese di 5WAY si arricchisce della partnership con la craft beer italiana Vetra Birre e un’area dedicata al relax e ai massaggi shiatsu realizzata in collaborazione col team di Holis Factory.

L’arredo dello store ospiterà inoltre alcuni mobili in cartone del marchio di design eco-compatibile Sekkei. Grazie a 5WAY il designer riceve supporto completo nelle sue attività, non deve sostenere costi permanenti ma soli quelli di partecipazione al pop up o servizi specifici dedicati al singolo brand. Deve focalizzarsi in quello che sa fare meglio, creare le sue collezioni.

L. M.