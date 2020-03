Carenza bombole di ossigeno in tutta la Provincia di Cremona: Degli Angeli (M5S) lancia un appello per restituire quelle inutilizzate

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 28 marzo 2020 – Marco Degli Angeli, consigliere regionale lombardo M5S:”A causa dell’emergenza sanitaria, si sta verificando una grave carenza di ossigeno per le terapie domiciliari”.

“C’é una richiesta superiore alla possibilità di fornitura ed all’irreperibilità di bombole utilizzabili. In questi ultimi giorni mi sono arrivate molte segnalazioni di carenza da tutta la provincia cremonese. Serve un coordinamento immediato fra Protezione civile, Ats, Comuni, aziende di assistenza respiratoria a domicilio, farmacie e forze dell’ordine, perché il problema è sentito in tutta la Regione. Lancio un appello a tutti : Chiunque abbia in casa bombole d’ossigeno vuote o inutilizzate è urgentemente pregato di riportarle presso le Farmacie del territorio. L’invito rivolto a coloro che hanno preso in prestito bombole di ossigeno. Che siano vuote o parzialmente piene, le bombole vanno riconsegnate presso le rispettive farmacie che provvedono al loro riempimento.”