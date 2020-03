CORONAVIRUS, ASSESSORE CAPARINI: POSSIBILE LA SPERIMENTAZIONE ANTI COVID-19 A CASA

Milano, 28 marzo 2020 – “L’Agenzia Italiana del Farmaco ha

autorizzato tre nuove sperimentazioni cliniche sui farmaci anti

COVID-19. In particolare lo studio dell’emapalumab e la anakinra

per ridurre l’iper-infiammazione e il distress respiratorio in

pazienti con infezione da SARS-CoV-2 oltre a quello dello

Sarilumab autorizzato in Italia per il trattamento dell’artrite

reumatoide”. Lo comunica l’assessore al Bilancio della Regione

Lombardia, Davide Caparini.

“AIFA – aggiunge Caparini – inoltre autorizzera’ la

somministrazione a domicilio in via precoce ai malati

sintomatici i farmaci sperimentali contro il COVID-19 (come

clorochina, idrossiclorochina, e anti-reumatoidi)”.

Redazione