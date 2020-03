CORONAVIRUS: GRUPPO REGIONALE PD, “SE OCCORRE SI CHIUDA IL CTO, MILANO NON DEVE INFETTARSI ATTRAVERSO I SUOI OSPEDALI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 marzo 2020 – I consiglieri regionali milanesi del Pd Carmela Rozza, Paola Bocci, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati e Fabio Pizzul, alla luce dell’allarme lanciato dai sanitari del CTO di Milano, hanno deciso di scrivere al Direttore Sanitario della struttura per chiedere se ci siano le condizioni per continuare l’attività di cura.

“Siamo molto preoccupati dell’allarme lanciato dai medici del CTO che non crediamo agiscano con leggerezza – dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, prima firmataria della lettera -. Vogliamo che si accertino le condizioni di sicurezza igienico sanitaria della struttura attraverso la verifica della diffusione dell’infezione negli ambienti e tra il personale sanitario, sociosanitario e i pazienti, e si valuti di sanificare immediatamente i reparti o, se occorre, di chiudere l’ospedale. Abbiamo visto ciò che è successo in Val Seriana e, prima, a Codogno, dove il focolaio è partito proprio dalle strutture sanitarie. Una cosa deve essere chiara, a Milano non deve accadere, la città non deve infettarsi attraverso i suoi ospedali.”.

Redazione