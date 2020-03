CORONAVIRUS. LA COSTA DIADEMA DIRETTA A MARSIGLIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 marzo 2020 – La pandemia del Coronavirus è un dramma per tutto il settore turistico e anche per il settore delle navi da crociera e non solo.

Tra le molti navi che non riescono ad attraccare nel mondo, spicca il caso della Costa Diadema, in arrivo da Dubai, che oggi sosta davanti al porto di Civitavecchia.

Lo scorso martedì 24 Marzo ha attraversato il Canale di Suez, diretta verso l’Italia, con 1400 persone dell’equipaggio, di diverse nazioni. Di questi lavoratori e lavoratrici, circa 70 potrebbero manifestare sintomi riconducibili al virus Covid-19.

A bordo della nave vi è un solo medico, che come riferiscono, nel pomeriggio di oggi, non starebbe anche lui tanto bene.

Dopo non esser stata fatta attraccare nel porto di Goia Tauro, sosta, quindi, davanti al porto di Civitavecchia e nessuno è stato fatto sbarcare, nemmeno i membri dell’equipaggio di origine italiana.

Questo (IN BREVE) è dovuto anche perché la situazione dei porti è congestionata dal gestire casi di coronavirus su altre navi, che hanno attraccato. Fare attraccare tutti potrebbe portare ad una aumento del già rapido diffondersi del Coronavirus.

La situazione si sarebbe, in parte sbloccata, e nel pomeriggio di oggi le è stato assegnato, come porto di destinazione, quello di Marsiglia.

Domani pomeriggio intorno alle ore 17.00 arriverà a Marsiglia, dove dovrebbe attraccare.

I lavoratori auspicano che la situazione si sblocchi e possano riabbracciare al più presto i loro cari, che ci hanno contattato, sperando che la situazione si sblocchi.

Vittorio Aggio e Chiara Caddeo

(aggiornato alle ore 21.36)