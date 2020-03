CORONAVIRUS: PIZZUL E GIRELLI (PD), “BENE IL RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE, ESTENDERLA A TUTTO IL TERRITORIO”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 marzo 2020 – “La notizia del rafforzamento dell’assistenza territoriale in diversi comuni della provincia di Bergamo e Brescia è sicuramente positiva. È quello che hanno chiesto fin dall’inizio dell’emergenza tutti gli operatori ospedalieri, sapendo che non poteva certo essere solo il ricovero dei casi più gravi la soluzione per limitare i contagi. L’attenzione alle persone, il presidio dell’isolamento sociale e l’assistenza domiciliare sono i caposaldi della gestione diffusa dell’epidemia e di un suo possibile spegnimento. Sarà strategico anche il ruolo dei comuni e della rete assistenziale del Terzo Settore che speriamo non vengano trascurati nell’errata convinzione che la sanità basti a se stessa. Ci auguriamo che l’esperimento annunciato a Brescia e Bergamo possa presto andare a regime ed essere diffuso in tutta la regione. Ripartiamo, seppure in condizioni di emergenza, da quello che negli ultimi anni è stato purtroppo programmaticamente distrutto.”

Lo dichiarano per il gruppo regionale del Pd il capogruppo Fabio Pizzul e il capodelegazione in commissione sanità Gian Antonio Girelli alla notizia del potenziamento da parte della Regione Lombardia dell’assistenza sanitaria territoriale nei comuni più coinvolti dall’emergenza Covid-19.

