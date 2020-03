Sul posto 18 squadre dei vigili del fuoco, nessun ferito

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 marzo 2020 – Un incendio è divampato al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, intorno alle ore 5.24 di stamane, in via Freguglia, è stato domato dai Vigili del Fuoco, accorsi con 18 mezzi. Ancora in fase di accertamento e ricostruzione l’origine del rogo da parte delle forze dell’ordine. Le fiamme hanno interessato limitatamente anche un archivio.

