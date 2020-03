(mi-lorenteggio.com) Melzo, 28 marzo 2020 – Ieri sera, in via Giacomo Matteotti, Vigili del Fuoco e Carabinieri, sono intervenuti per una rissa e un principio di incendio in un appartamento.

Coinvolte 3 Persone. Un uomo di 39 anni, ha aggredito i coinquilini e ha distrutto l’appartamento, ferendo un uomo, di 34 anni, che è stato portato in codice verde all’ospedale di Melzo insieme ad un altro uomo di 24 anni, con contusioni al volto.

V. A.