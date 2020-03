Allerta per pericolo truffe: il cartello che viene affisso da ignoti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2020 – In diversi portoni del territorio, dal Q.re Olmi di Milano a Usmate con Velate in Brianza, vengono affissi da ignoti finti cartelli del Ministero dell’Interno, che celano evidenti pericoli di truffe.

Nella giornata odierna, tuttavia, il Sindaco di Usmate Velate, Mandelli ha anche provveduto ad effettuare segnalazione al comando di Polizia Locale in merito al ritrovamento di alcuni volantini trovati affissi in prossimità degli ingressi di condomini; le segnalazioni, in particolare, sono giunte da via Salvo D’Acquisto.

“Alcuni cittadini hanno trovato affissi ai portoni delle loro abitazioni degli avvisi recanti l’intestazione del Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza con i quali si anticipa la richiesta di accesso agli appartamenti per il controllo della residenza – aggiunge il Sindaco Mandelli – Ecco: questi cartelli sono falsi, privi di firma e messi in giro da truffatori! Non esiste nessuna comunicazione del genere da parte delle istituzioni. Ai cittadini dico di non aprire nessuna porta e di telefonare immediatamente alle Forze dell’Ordine per informarle di ciò che sta avvenendo. Da parte mia, ho già avvisato il Comando della Polizia Locale per chiedere un ulteriore sforzo nel monitorare il territorio in questi giorni. Non è nemmeno possibile pensare che, in questo momento di estrema difficoltà, qualcuno possa pensare di approfittare della situazione per trarne un illecito vantaggio”.

V. A.