(mi-lorenteggio.com) Baranzate, 29 marzo 2020 – Stanotte, alle ore 01:39 in via Redipuglia dopo una colluttazione, un uomo di 30 anni circa è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Niguarda in codice giallo con ferite

multiple da punta e taglio al torace, alla tempia e ad una mano.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che indagano sull’episodio.

Redazione