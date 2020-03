Buccinasco, comunicazione del sindaco Rino Pruiti sulle iniziative di solidarietà

Buccinasco (29 marzo 2020) – Pubblichiamo la comunicazione del sindaco Rino Pruiti che oggi, domenica 29 marzo, ha diffuso un video sui social.

“Buongiorno a tutti,

stanno iniziando ad arrivare segnalazioni di cittadini e associazioni che si stanno attivando per sostenere le famiglie in difficoltà. Questo è bellissimo e lodevole e io sono orgoglioso che la città risponda in questo modo, però dovete darci il tempo di organizzare.

Il Decreto uscito ieri e l’Ordinanza della Protezione Civile mettono a disposizione dei Comuni dei fondi per aiutare soprattutto dal punto di vista alimentare, pratico e quotidiano le famiglie in difficoltà (già assistiamo normalmente più di 300 persone a Buccinasco).

Nelle prossime ore organizzerò lo staff e i volontari della Protezione Civile, delle Croci, le assistenti sociali, i Servizi alla persona per gestire anche la generosità.

In questo momento vi dico “Fermatevi”, non raccogliete nulla, aspettate perché si rischia di sprecare risorse e fare movimentazioni che non servono a molto.

Ricordatevi che anche se si è generosi e si vuole, in questo momento si deve stare a casa e aspettare le nostre comunicazioni.

In breve ci organizzeremo e vi diremo cosa fare”.

Il sindaco

Rino Pruiti