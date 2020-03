Coronavirus. Abbiategrasso: sale a 78 il numero dei positivi in città, il messaggio del Sindaco

(mi-Lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 29 marzo 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio di ieri sera del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

“Cari abbiatensi,

al termine di una settimana veramente triste e difficile per la nostra Città, prima di fornirvi i consueti aggiornamenti, vorrei RINGRAZIARE DI CUORE tutti voi che da tanti giorni vi state comportando in maniera veramente ammirevole ed esemplare nell’affrontare così tanti sacrifici e limitazioni.

So che è difficile e impegnativo, ma proprio su questa strada dobbiamo assolutamente PERSEVERARE e proseguire se vogliamo sconfiggere definitivamente il virus.

Anzi, DOBBIAMO FARE ANCORA DI PIU’ per limitare il più possibile i tempi del contagio ed uscire il più velocemente possibile da questa terribile emergenza.

In questo momento, mi sento molto vicino a tutte quelle persone e a tutte quelle famiglie che stanno soffrendo, più di altre, per i tanti sacrifici imposti, avendo magari a che fare anche con problemi legati alla salute, alla situazione economica o semplicemente alla situazione abitativa sufficiente di per sé a rendere estremamente disagevole la lunga permanenza presso il proprio domicilio.

Un pensiero particolare va naturalmente a tutti gli abbiatensi malati e coinvolti nel contagio o in quarantena e a tutte le persone che lottano in prima linea nel settore sanitario e del soccorso.

Grazie anche a tutti i lavoratori, comunque impegnati in ogni campo e ogni settore, che consentono lo svolgimento della nostra vita garantendone i servizi essenziali.

Grazie alle mamme, ai papà e ai nonni che sicuramente stanno facendo di tutto, in famiglia, per rendere meno monotone, e sicuramente più serene, le giornate dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.

Sono 3 i NUOVI CASI, segnalati oggi dalle autorità sanitarie, che portano a 78 il numero complessivo di nostri concittadini affetti da Coronavirus dall’inizio di questa emergenza sanitaria.

Dodici persone, lo ricordo, sono purtroppo decedute. Altre 17, fortunatamente, sono state dimesse dagli ospedali e si avviano verso la guarigione.

Questi dati (riprendo quanto detto ieri) vanno comunque interpretati e valutati sul lungo termine per le seguenti ragioni:

1. I dati ufficiali, che comunico appena verificati e confrontati, non giungono tutti i giorni in modo omogeneo e con la stessa puntualità .Vanno quindi valutati sulla settimana, almeno, piuttosto che giorno per giorno.

2. Ho potuto constare che alcuni nominativi di persone risultate positive ai test, e delle quali ero a conoscenza in maniera ufficiosa, erano poi censiti e mi venivano comunicati da ATS con un leggero ritardo.

3. La valutazione del dati va fatta sul medio periodo e probabilmente sarà ancora necessario qualche giorno per verificare i risultati dei provvedimenti messi in atto nelle ultime due settimane (visto che presumibilmente molti contagi risalgono a parecchi giorni fa, prima delle limitazioni più importanti).

Cari cittadini,

restiamo a casa e osserviamo scrupolosamente tutte le disposizioni indicate nei decreti disposti dalle autorità competenti. NON USCIAMO DI CASA SE NON PER URGENZE REALI !

RICORDO A TUTTI i numeri di telefono 02 94692290 e 02 94692250 del Comune di Abbiategrasso attivi da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 per i servizi di:

– Consegna pasti al domicilio

– Consegna farmaci

– Segretariato sociale telefonico

– Servizio di assistenza domiciliare

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso .