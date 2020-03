Lipomo (Como). Incendio nella notte in appartamento, abitazione inagibile – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Lipomo, 29 marzo 2020 – I Vigili del Fuoco del comando di Como sono intervenuti con la prima squadra l’autoscala e in furgone appoggio della sede centrale, la squadra del distaccamento di Cantù e 2 autobotti dei distaccamenti volontari di Erba e Cantù per l’incendio di un’abitazione sita in Via ai Ronchi a Lipomo (CO).

Giunti sul posto i VVF hanno trovato il balcone dell’abitazione avvolto dalle fiamme che stavano interessando anche il tetto in legno. I soccorritori hanno immediatamente spento l’incendio sul balcone e hanno operato anche per contenere i danni al tetto.

L’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha lesionato una porzione di circa 50 metri quadrati del tetto in legno, motivo per cui l’ultimo piano della casetta, di tre piani fuori terra, è stato dichiarato inagibile. L’incendio non ha causato feriti e gli occupanti dei tre appartamenti della casa erano già usciti autonomamente all’arrivo dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale sanitario del 118 e Carabinieri