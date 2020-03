A Ceriano ci sono 6 casi accertati di positivi a Covid 19

“Dobbiamo tenere duro, comportiamoci con la massima responsabilità”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 30 marzo 2020 – L’ultimo dato fornito dalla prefettura al Comune questa sera indica la presenza di 6 casi di pazienti positivi a tampone da Covid 19. Tra questi ce ne sono 2 provenienti dall’elenco delle persone già sottoposte a sorveglianza attiva. Il totale delle persone ancora sottoposte a sorveglianza attiva, resta, per coincidenza a 19 (ce ne sono 2 in più rispetto all’ultima verifica ma nel frattempo 2 sono risultati positivi). Si tratta, come già evidenziato nell’ultima nota, di persone riconducibili ad alcuni nuclei famigliari.

Queste persone sono seguite sotto il profilo sanitario dai medici di base che si interfacciano con Ats mentre l’Amministrazione comunale si è messa a disposizione per ogni necessità.

Restano operativi e sono in continua fase di miglioramento e ampliamento i servizi dedicati alle categorie fragili, in particolare agli over 65, per la consegna a domicilio di farmaci e spesa alimentare, che sono garantiti attraverso una rete di volontari. Anche in questa occasione, dal sindaco Roberto Crippa, viene rilanciato l’invito a rimanere nelle proprie abitazioni e rispettare tutte le prescrizioni vigenti. “Dobbiamo tenere duro e proseguire insieme in questa battaglia, ci sono i primi timidi segnali di miglioramento a livello regionale ma questo non deve assolutamente farci abbassare la guardia, anzi deve essere uno stimolo ulteriore a comportarci con la massima responsabilità per la cura nostra e degli altri”.