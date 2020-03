(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 marzo 2020 – “Ghe sem! Qualcosa di davvero grande. E’ la prova che volere e’ potere e che la Lombardia non si ferma davanti a niente. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e

stanno lavorando per raggiungere un risultato straordinario”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che, nel tardo pomeriggio, ha effettuato un sopralluogo presso il nuovo ospedale realizzato in Fiera a Milano.