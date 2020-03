Coronavirus. A Buccinasco “spesa sospesa”, un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 30 marzo 2020 – Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria da CODIV-19, con la chiusura di scuole, aziende e negozi, sta causando notevoli problemi anche dal punto di vista sociale. Numerose famiglie, ormai senza entrate, hanno grandi difficoltà economiche tanto da non riuscire nemmeno a permettersi di fare la spesa.

Per far fronte a questa ulteriore emergenza e visto l’ultimo Decreto governativo del 28 marzo e l’Ordinanza della Protezione Civile, il nostro Comune sta organizzando in modo sistematico e concreto gli aiuti alla cittadinanza (comunicheremo al più presto le modalità).

Intanto dalla nostra città arriva anche una reazione positiva: cittadini e associazioni sono pronti a fare la propria parte con gesti di solidarietà.

Per rispondere a tante offerte di generosità, l’Amministrazione comunale ha deciso di introdurre la “SPESA SOSPESA”.

Il sindaco Rino Pruiti ha quindi chiesto agli esercizi commerciali di mettere a disposizione uno spazio per chi acquista beni di prima necessità e alimenti (non freschi) da destinare alle famiglie più bisognose. All’uscita dal supermercato/negozio si potrà lasciare la merce da donare: beni NON deperibili (pasta,riso,olio, biscotti, tonno… detersivi e prodotti per l’igiene personale).

A fine giornata, i volontari della Protezione Civile passeranno a ritirare la merce che poi sarà distribuita alle famiglie in difficoltà (a cui saranno comunicati tempi e modi).

Inoltrre, domani, una breve cerimonia martedì 31 marzo alle ore 12 a cui parteciperà il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti con i SOLI volontari della Protezione Civile e le Forze dell’Ordine.

“Per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari – spiega il primo cittadino di Buccinasco – per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, per rendere omaggio a tutte le vittime, martedì prossimo noi sindaci d’Italia ci fermeremo un minuto. Indossando la fascia tricolore, sarò davanti al Municipio in via Roma 2, in silenzio e con le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto e in segno di solidarietà con tutte le comunità che stanno pagando il prezzo più alto”.

“L’iniziativa dei sindaci è nata per offrire un tributo ai tanti morti in silenzio e quasi invisibili, che se ne sono andati senza neppure un funerale o senza poter avere vicino i propri cari. Una cerimonia a distanza che dunque non infrangerà le regole del distanziamento sociale. A proporla per primo è stato il presidente del Provincia di Bergamo e sindaco di Calcinate, Gianfranco Gafforelli, che si trova in una delle zone dove si contano più morti. E il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Antonio De Caro l’ha rilanciata.

“Come sindaco di Buccinasco – conclude Rino Pruiti – ho aderito all’iniziativa, ammaineremo la bandiera suonando il silenzio. Alla cerimonia parteciperanno I SOLI volontari Protezione Civile, Polizia Locale e Carabinieri. Faremo diretta sui social: martedì 31 marzo ore 12”.

Redazione