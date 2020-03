Coronavirus. Ad Abbiategrasso il tredicesimo decesso, 79 i positivi

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 30 marzo 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso.

” Cari abbiatensi,

anche oggi, con grande tristezza, devo comunicarvi il decesso di un nostro concittadino a causa del contagio. E’ la tredicesima persona venuta purtroppo a mancare a seguito di questa terribile epidemia.

Esprimo, a nome di tutta la nostra comunità, le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

Inoltre, oggi, le autorità sanitarie mi hanno comunicato UN NUOVO CASO di positività, nella nostra Città, per un totale di 79 dall’inizio dell’emergenza. Sono 17, invece, le persone fortunatamente dimesse dagli ospedali e che si avviano verso la guarigione.

Anche se il numero delle persone contagiate è inferiore a quello comunicato nei giorni scorsi, ricordo ancora a tutti che i dati ufficiali possono essere provvisori e, comunque, non significativi nel breve periodo.

Sarà necessario ancora del tempo per valutare se le strategie messe in atto stiano o meno funzionando come tutti ci auguriamo.

Cari Cittadini, è mio dovere quello di chiedere ad ognuno di voi UN COMPORTAMENTO ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE per il bene di ciascuno e di tutta la collettività..

Coraggio abbiatensi, mettiamocela tutta perché questi sono GIORNI VERAMENTE DECISIVI nella battaglia contro il virus

Ognuno di noi faccia la propria parte.

RESTIAMO A CASA e adottiamo TUTTE LE PRECAUZIONI consigliate nella maniera più scrupolosa possibile”

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso