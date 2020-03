Coronavirus. Ancora notizie tristi da Abbiategrasso: un altro decesso oggi, salgono a 85 i contagiati

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 30 marzo 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

“Cari abbiatensi,

ci lasciamo alle spalle una settimana veramente triste e difficile con un aumento molto importante di casi di positività al virus registrati nella nostra Città e, cosa che ancor più ci rattrista, dovendo piangere tanti nostri concittadini che ci hanno lasciato, vittime di questa terribile epidemia.

Anche questa settimana, purtroppo, inizia con dati tutt’altro che incoraggianti perché sono costretto a comunicarvi un altro decesso che porta a 14 le persone venute a mancare dall’inizio della pandemia.

A nome di tutta la cittadinanza mi unisco al dolore della sua famiglia e dei suoi cari.

E anche i dati di contagio riprendono a salire, dopo una parziale tregua registrata negli ultimi due giorni. Sono infatti 6 i NUOVI CASI, segnalati oggi dalle autorità sanitarie, che portano a 85 il numero complessivo di nostri concittadini affetti da Coronavirus dall’inizio di questa emergenza sanitaria.

Quattordici persone, lo ricordo, sono purtroppo decedute. Altre 17, fortunatamente, sono state dimesse dagli ospedali e si avviano verso la guarigione.

Cari cittadini, lasciatemi ringraziare ciascuno di voi, impegnato da tanti giorni in maniera ammirevole ed esemplare nell’affrontare così tanti sacrifici e limitazioni.

Mi rendo conto della difficoltà di vivere la vostra la quotidianità così come siete costretti a fare da diverse settimane, ma proprio su questa strada dobbiamo assolutamente PERSEVERARE e proseguire se vogliamo sconfiggere definitivamente il virus.

Anzi, vi chiedo di FARE ANCORA DI PIU’ per limitare il più possibile i tempi del contagio ed uscire velocemente da questa terribile situazione.

NON USCIAMO DI CASA SE NON PER URGENZE REALI e ADOTTIAMO SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE E RACCOMANDATE.

Ricordo infine i numeri di telefono 02 94692290 e 02 94692250 del Comune di Abbiategrasso, attivi da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 per i servizi di:

-Consegna pasti al domicilio

-Consegna farmaci

-Segretariato sociale telefonico

-Servizio di assistenza domiciliare”

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso .