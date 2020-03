Coronavirus. Buccinasco, Protezione Civile: “Donaci la tua maschera da sub da donare agli ospedali San Carlo e San Paolo”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 30 marzo 2020 – La maschera da sub Decathlon per salvare una vita. La Protezione Civile di Buccinasco lancia un appello a quanti possiedono una maschera integrale da sub, per trasformarla in respiratore e poi donarlo agli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano. È sufficiente infatti aggiungere una valvola, già messa a disposizione dei volontari da un cittadino che ha offerto l’utilizzo delle sue stampanti 3D.

Per donare la propria maschera, si può contattare il COC – Centro Operativo Comunale ai numeri 333 6133515 – 333 6133567 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 17 o via mail scrivendo a: coronavirus@comune.buccinasco.mi.it, comunicando nome, cognome e indirizzo. I volontari della Protezione Civile passeranno a ritirarla al domicilio.

