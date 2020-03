CORONAVIRUS, LUCENTE (FDI): HO CONTATTATO AZIENDA PER SANIFICARE GRATUITAMENTE CASE POPOLARI PAULLO, PESCHIERA, MEDIGLIA E TRIBIANO

LAVORI LUNEDI’ E MARTEDI’ PROSSIMI

(mi-Lorenteggio.com) “Un’azienda che opera nel settore della disinfestazione dei condomini si è offerta di sanificare gratuitamente le case popolari di Paullo, Peschiera, Mediglia e Tribiano. Ho preso personalmente accordi con loro, in qualità di consigliere regionale presente sul territorio del sud-est milanese, per coordinare i lavori con le amministrazioni e per offrire un servizio utile ai cittadini che abitano in questi appartamenti. Lunedì 6 aprile, alle ore 9, due distinte squadre operative faranno il lavoro a Paullo e Mediglia; martedì 7 sarà il turno di Tribiano; per Peschiera la data è ancora da decidersi.

L’azienda è la Sicurcond Srl di Settala. Ho avvisato personalmente i sindaci di Tribiano e Mediglia, mentre la responsabile di Fdi Paullo Roberta Castelli ha contattato il primo cittadino di Paullo e la Sicurcond si è accordata direttamente con quello di Peschiera. La proposta è quella di intervenire in tutte le case popolari di questi paesi e nelle due chiese di Tribiano (dato che qui sono molto pochi gli appartamenti popolari). Nei condomini verrà eseguita la sanificazioni delle parti comuni, come stanno facendo anche molti privati per disinfettare gli ambienti dal Covid-19: cancello d’ingresso, scale, androni, ascensori, locali contatori e pattumiera. Ringrazio il parroco di Tribiano don Flaminio che ha voluto aprire anche le sue chiese per proteggere i fedeli.

Ringrazio l’azienda e il suo responsabile Stefano Faita per la generosità. I sindaci si sono detti ovviamente d’accordo, i Comuni non avranno alcuna spesa.”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.