Inveruno. Mascherine alla popolazione inverunese

(mi-Lorenteggio.com) Inveruno, 30 marzo 2020 – Da oggi sono in distribuzione due mascherine per nucleo familiare al domicilio.

Sono mascherine igienizzabili con un lavaggio a 60º/90ºC e quindi riutilizzabili.

Il loro scopo è contrastare l’effetto droplet (la dinamica di trasmissione del virus che avviene attraverso gocce di acqua che trasmettono i germi nell’aria quando la fonte e il paziente sono vicini; es trasmissione starnutendo, parlando, tossendo).

La distribuzione avverrà grazie alla rete di volontari, e durerà tutta la settimana.

Nessuno suonerà alla porta, le troverete nella vostra buca delle lettere all’interno di una busta del Comune.

Le mascherine sono quasi introvabili in questo periodo. Questa iniziativa è realizzabile grazie alla fondamentale collaborazione dell’azienda Fabert Srl di Bertani Maurizio Andrea e Giovanni, concittadini, a cui va il nostro ringraziamento.

*Attenzione!* Le mascherine, se non utilizzate nel modo corretto, possono diventare un veicolo di trasmissione del virus. Pertanto

📌La mascherina la usa UNA persona;

🧴dopo il singolo utilizzo deve essere igienizzata a 60º/90º gradi.

🧺Questo vuol dire che deve essere lavata in lavatrice o bollita in un pentolino.

📌la mascherina NON può essere passata tra i membri della famiglia se prima non viene igienizzata

📌la mascherina utilizzata NON deve essere lasciata in giro