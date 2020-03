La Città metropolitana di Milano accanto ai Comuni nel sostegno ai soggetti fragili

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 marzo 2020 – La Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Pane Quotidiano e il sostegno di Lions Club Milano Nord 92, ha iniziato la distribuzione, attraverso i volontari della protezione civile, di generi alimentari di prima necessità per soggetti fragili dei Comuni dell’area metropolitana. Le limitazioni imposte per prevenire la diffusione del coronavirus hanno avuto un forte impatto su persone fragili come anziani e non autosufficienti che spesso vivono da sole, che non escono più di casa, si trovano in difficoltà economiche o hanno subito una riduzione dei servizi ad esse dedicati a causa dell’emergenza.

Commenta la Vicesindaca Arianna Censi “sono orgogliosa che la città metropolitana sia al fianco dei suoi 133 sindaci nel sostegno delle persone fragili in questa fase di emergenza. In un solo giorno abbiamo rifornito i primi comuni che hanno fatto richiesta e nei prossimi giorni allargheremo ulteriormente il nostro intervento. Questa iniziativa, a cui si aggiunge l’importante e determinante stanziamento del Governo ai Comuni, permette di dare una prima risposta ai bisogni del territorio”.