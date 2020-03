Lissone. Sanificazione del territorio, al via gli interventi sui marciapiedi e presso gli ingressi delle farmacie

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 30 marzo 2020 – A partire dalla giornata di domani, martedì 31 marzo, Lissone sarà interessata da un intervento di sanificazione richiesto dall’Amministrazione Comunale e attuato da Gelsia Ambiente al fine di implementare il livello di igiene urbana negli spazi aperti.

In particolare, gli operatori di Gelsia Ambiente provvederanno alla sanificazione degli ingressi delle Farmacie situate in Piazza Libertà, alla Bareggia e nelle vie Agostoni, Don Minzoni, Carducci, Monza, Pacinotti, Buonarroti, San Filippo Neri e Manara. Luoghi, questi ultimi, nei quali si verificano code per rispettare le disposizioni governative sulla distanza da mantenere fra le persone e sul numero di accessi contemporanei all’interno del punto vendita.

Nel contempo sarà presente sul territorio la spazzatrice provvista di lancia a getto per la sanificazione marciapiedi.

Un intervento di pulizia straordinaria che si aggiunge a quelli della scorsa settimana quando il territorio comunale è stato ripetutamente oggetto di un intervento di sanificazione attuato con una soluzione di cloro mista ad acqua con spazzatrice a getto.

Inoltre, specifici interventi con idropulitrice hanno riguardato già nella giornata di giovedì 19 marzo le entrate del Municipio e i parcheggi attigui, l’area della Biblioteca Civica e di Piazza IV Novembre, Piazzale de Gasperi e l’accesso all’Ufficio Postale. Lunedì 23 marzo, un’ulteriore pulizia ha riguardato Piazza Libertà, Piazza Giovanni XXIII, i parcheggi adiacenti la chiesa Prepositurale e l’area attigua alla Stazione FS. Nella medesima giornata, gli operatori di Gelsia Ambiente sono intervenuti con soluzioni cloro misto acqua nelle vie Loreto, Sant’Antonio e Assunta, oltre che in Piazzale degli Umiliati. Infine, giovedì scorso l’intervento di pulizia ha riguardato il quartiere di Santa Margherita e in particolare via Savio, l’attigua Farmacia e la farmacia di via San Filippo Neri.