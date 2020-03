Opera. Al via un servizio gratuito per la gestione degli amici a 4 zampe ai tempi del Coronavirus

(mi-Lorenteggio.com) Opera, 30 marzo 2020 – La delegazione di Opera dell’Associazione GAIA Animali e Ambiente ha attivato sul nostro territorio un servizio dedicato alla cura degli animali domestici i cui proprietari sono impossibilitati ad uscire di casa.

I volontari si impegnano perché anche i nostri amici animali possano ricevere le dovute attenzioni quali le uscite quotidiane, l’approvvigionamento del cibo e dei medicinali, quando i proprietari, per ragioni di età o comunque per difficoltà e problemi contingenti legati all’emergenza che stiamo vivendo, non se ne possono occupare.

Il servizio é completamente gratuito e sarà svolto in sicurezza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali necessari.

