Sei posti letti per Covid 19 anche nell’Hospice di Garbagnate

A Garbagnate Milanese, all’interno del presidio Ospedaliero “G. Salvini” della ASST Rhodense, l’Unità di Cure Palliative e Terapia del Dolore apre sei posti letto esclusivamente dedicati all’emergenza COVID 19. L’Hospice di Garbagnate Milanese, con 15 stanze singole, di cui una pediatrica, é stato, fin dalla sua nascita, un punto di riferimento per i tutti i malati in fase terminale di malattia oncologica e non oncologica. Ad oggi il personale dell’Hospice, rispondendo alle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria, potrà mettere a disposizione dei pazienti in fase terminale di malattia, con COVID-19, il proprio bagaglio esperienziale al fine di assicurare, indipendentemente dalla prognosi, la tutela e la cura di ciascun malato in tutte le fasi di malattia. In questo contesto le famiglie dei pazienti ricoverati presso i posti letto Hospice dedicati all’emergenza Covid-19, potranno usufruire del servizio di video-chiamata grazie alla fornitura di Tablet e Smartphone dedicati, questo permetterà di essere vicini ai propri cari nei momenti in cui c’è maggiormente bisogno, quando la paura e lo smarrimento acuiscono il senso di solitudine e di abbandono dei nostri malati e delle loro famiglie.

“La fatica respiratori e la dispnea, oltre alla rapida evoluzione della malattia, conducono ad una prognosi infausta. La nostra equipe – spiega Michele Sofia, direttore dell’Hospice – specializzata nella identificazione dei bisogni di Cure Palliative e quindi al rapido controllo di sintomi talvolta drammatici applica trattamenti specifici, come la sedazione palliativa, allo scopo di ridurre le sofferenze fisiche e psicologiche di questi pazienti e contestualmente migliorare la loro Qualità di Vita Residua”.