ASST Rhodense. Uno sportello psicologico anche per i familiari dei pazienti affetti da coronavirus

(mi-Lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 31 marzo 2020 -Il contagio, l’isolamento e la quarantena, sono condizioni difficili da accettare sia per i pazienti che per i familiari. Ansia e paura poi sono sentimenti che si trasformano in un vero e proprio disagio quando si hanno parenti ricoverati e con i quali si fa fatica a comunicare. La Direzione Generale dell’Asst Rhodense, ben consapevole delle fragilità scaturite dall’acuirsi dell’emergenza sanitaria, ha deciso di aiutare le famiglie attivando il servizio di Psicologia Clinica per i congiunti dei malati covid-19 ricoverati presso i propri reparti. Un supporto psicologico dove chi ha bisogno può esprimere paure e vissuti emotivi ad esperti che cercheranno di aiutarli nei modi opportuni. Per accedere al Servizio è necessario telefonare al numero 02.994304785 o mandare un’email all’indirizzo: gar.psicocli@asst-rhodense.it, indicando un recapito telefonico a cui essere ricontattati. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.