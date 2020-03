Ceriano – Il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione 2020

Passaggio indispensabile per consentire la piena operatività del Comune

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 31 marzo 2020 – Nell’ultima seduta di Consiglio comunale è stato approvato il bilancio comunale di previsione 2020. Si tratta del passaggio tecnico e politico più importante dell’anno, indispensabile al buon funzionamento della macchina amministrativa. Sebbene la scadenza fissata per l’approvazione sia stata prorogata per legge, l’approvazione del bilancio preventivo consente agli uffici di operare senza vincoli restrittivi, utilizzando i capitoli di bilancio pienamente disponibili e non limitati come in caso di bilancio provvisorio. Con l’adozione dello strumento di pianificazione economica sono state anche introdotte le novità legislative sulle tasse locali, mantenendo però l’impegno a non introdurre alcun aumento. In particolare, da quest’anno entrerà in vigore la Nuova Imu, imposta che va ad incorporare la Tasi e l’Imu, entrambe dovute dai possessori di immobili diversi dalla prima casa. Il Consiglio comunale di Ceriano Laghetto ha deliberato di impostare le aliquote della nuova imposta in maniera tale che non ci sia alcuna maggiorazione rispetto alle due precedenti. Cioè: chi pagava Tasi e Imu, ora pagherà in un’unica imposta la stessa cifra. Ci sarà un unico adempimento anziché due, ma nessuna variazione dal punto di vista del costo.

Il primo versamento del 50% sarà comunque dovuto al 16 giugno 2020. Non ci sono scadenze più ravvicinate, nemmeno per la Tassa rifiuti la cui rimodulazione, secondo la nuova normativa nazionale, non è stata ancora introdotta ed è in attesa di indicazioni da Gelsia ambiente, società che gestisce il servizio per Ceriano Laghetto. A seguito dell’approvazione delle tariffe a copertura del piano finanziario (entro il 30 aprile 2020) la postalizzazione della Tari avverrà dopo il periodo estivo, con modalità di rateazione in due rate (acconto e saldo) con le seguenti scadenze: la prima entro la fine del mese di settembre, la seconda entro la fine del mese di novembre.

Sul fronte delle entrate in conto capitale vanno segnalati i trasferimenti che lo Stato e la Regione Lombardia hanno disposto a favore del Comune di Ceriano Laghetto per investimenti sul patrimonio Comunale, tra cui 70.000 Euro dal Ministero dell’Interno per investimenti sul territorio, 80.000 Euro dalla Regione Lombardia per prevenzione degli incendi sui plessi scolastici comunali e

75.000 euro dalla Regione Lombardia per investimenti a fondo perduto per investimenti sulla riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Per quanto riguarda gli investimenti, l’anno 2020 sarà caratterizzato dal completamento della grande opera di riqualificazione del Centro sportivo comunale di via Stra Meda, con un investimento complessivo di 460.000 euro, di cui 250.000 finanziati anche dall’Istituto del Credito Sportivo e 75.000 euro da contributo regionale. Ulteriori investimenti per un totale complessivo stimato in 249 mila euro saranno destinati alla manutenzioni di immobili comunali, al manto stradale di alcune vie, oltre che ai consueti investimenti relativi al miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale ed al potenziamento del sistema di videosorveglianza locale. “Con l’approvazione di questo bilancio in anticipo rispetto alla proroga di legge, consentiamo alla macchina comunale di avere a disposizione uno strumento operativo efficiente per affrontare ogni situazione, anche per l’emergenza Coronavirus, visto il periodo in corso” -sottolinea il sindaco Roberto Crippa, che pone l’accento anche su un altro dato significativo: “Prosegue l’impegno nella riduzione del debito ancora presente per investimenti effettuati molti anni fa da precedenti amministrazioni. Il residuo che nel 2018 era ancora di 35.742 euro pro-capite è stato portato a 30.114 nel 2019”.