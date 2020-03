CORONAVIRUS. ANCHE CESANO RICORDA LE SUE VITTIME; I DATI: NOVE DECESSI, 56 CONTAGIATI, 144 IN ISOLAMENTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 marzo 2020 – Si sono fermati tutti i Comuni e anche il Quirinale, Palazzo Chigi e i ministeri: oggi alle 12 tutti hanno voluto celebrare il minuto di silenzio in onore delle vittime dell’epidemia, abbassando le bandiere a mezz’asta sulle facciate dei palazzi delle istituzioni.

Anche il Sindaco di Cesano Boscone, che pochi giorni fa aveva invitato tutti i suoi concittadini ad accendere una candela sui propri davanzali in onore di chi era mancato in questo difficile momento, ha voluto mandare il suo pensiero agli oltre 12mila scomparsi per Coronavirus, fermandosi stamane davanti al palazzo del Comune in segno di lutto e indossando la fascia tricolore.

Un modo per mostrare la vicinanza delle istituzioni alle famiglie che sono state strappate ai loro cari in modo così repentino, senza neppur la possibilità di poter celebrare loro un funerale, ma che vuole essere anche un incoraggiamento verso tutti coloro che stanno lavorando per sconfiggere questo male che ha colpito l’umanità intera.

“A Cesano – ha detto il sindaco Simone Negri – l’ultima settimana è stata segnata da continui decessi, in massima parte causati da Coronavirus. Ma, da quando sono scattate le misure più restrittive, chi subisce un lutto, non lo può vivere nel senso più pieno e non può neanche ricevere conforto di presenza da parte di nessuno. Per le famiglie dei positivi al Covid-19, la situazione è ancora più straziante, dovendo rispettare l’isolamento. È giusto, anche nel mezzo di questa emergenza, pensare a piccoli gesti come quello di stamane: non possiamo fare in modo che queste persone passino, senza che ci si fermi almeno un momento a dedicare loro un pensiero. Sono persone, hanno vissuto con noi, erano al centro di una rete di affetti e di relazioni. Non possono e non devono essere considerati come meri indicatori dell’evoluzione del contagio”.

Sul territorio comunale si sono registrati ad oggi 56 contagiati (di cui 7 dimessi, 10 domiciliati e 10 ricoverati, mentre degli altri non sono state fornite al momento informazioni) a cui vanno aggiunte 144 persone in isolamento obbligatorio e 9 decessi.

V. A.