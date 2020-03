CORONAVIRUS: F. BOCCIA, IN SETTIMANA ALTRI 140 MEDICI E 100 INFERMIERI VOLONTARI DA CENTRO SUD IN 6 REGIONI

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 31 marzo 2020 – “Entro questa settimana altri 140 medici e i primi 100 Infermieri volontari arriveranno negli ospedali delle regioni del nord e nelle Marche che ne hanno fatto richiesta. I volontari della nuova task force della Protezione Civile raggiungeranno entro venerdì Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta, Emilia Romagna e Marche. Ha funzionato aver capovolto il meccanismo di richiesta delle disponibilità. Fino alla settimana scorsa nonostante la disponibilità di dieci regioni su venti, dalle burocrazie territoriali arrivavano non più di 40 disponibilità; appena abbiamo cambiato metodo, per la prima volta nella storia, rivolgendoci direttamente agli operatori sanitari siamo stati travolti da una straordinaria e appassionata solidarietà in linea con la tradizione di intervento della protezione civile. Molti volontari arrivano dal Lazio, tanti altri dalle regioni del centrosud. È lo stesso spirito che anima il sistema Cross della Protezione civile che ha permesso ad alcuni pazienti lombardi in terapia intensiva di essere trasferiti nei momenti più critici in altre regioni del paese. Grazie a tutte le regioni per aver accettato il capovolgimento dell’impostazione e per aver subordinato il loro consenso alla volontà degli stessi volontari, per chi dipende dalle aziende territoriali; ovviamente la metà dei volontari sono professionisti autonomi che hanno fatto una scelta di grande generosità e coraggio anche tornando in corsia dalla pensione”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo in diretta a Centocittà, su Radio1 RAI.