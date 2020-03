CORONAVIRUS: I CONSIGLIERI REGIONALI DEL PD IN AULA CON UNA ROSA ROSSA IN RICORDO DELLE VITTIME

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2020 – I consiglieri regionali del Pd questa mattina si sono presentati in Consiglio regionale con una rosa rossa all’occhiello, in ricordo delle vittime del coronavirus Sars Cov-2, in particolare i tanti anziani morti, troppi nelle RSA lombarde, di cui spesso non abbiamo neppure notizia.

“In questa situazione difficile dobbiamo essere tutti impegnati a difendere soprattutto i più deboli, i morti che piangiamo in Lombardia sono davvero troppi.” spiega il capogruppo Fabio Pizzul.

