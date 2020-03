Coronavirus, terzo decesso a Usmate Velate, 18 i positivi, 30 in quarantena

(mi-Lorenteggio.com) Usmate con Velate, 31 marzo 2020 – “Nel giorno in cui anche il nostro Comune si è fermato un minuto, allo scoccare di mezzogiorno, per ricordare le vittime di Coronaviturs, Usmate Velate piange la terza persona scomparsa a causa del Covid-19. È un momento di lutto per la nostra collettività: il mio pensiero va, ancora una volta, alla famiglia che perde il proprio caro. A nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intero Comune, rivolgo le condoglianze ai familiari. Questa emergenza non deve farci dimenticare che, dietro ogni numero, ci sono persone con i loro affetti ed i loro trascorsi di vita”.

Così il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, aggiorna purtroppo i numeri relativi all’Emergenza coronavirus sul territorio comunale. Nella giornata odierna, sono saliti a 3 i decessi causati da Coronavirus.

“Le persone positive al tampone sono attualmente 18, due in più rispetto all’ultimo aggiornamento del weekend – aggiunge il Sindaco – al numero complessivo, come sempre, vanno detratti i decessi e le persone dimesse. Fortunatamente, anche alcuni nostri concittadini sono potuti tornare nelle loro abitazioni e qui proseguono la fase di recupero dopo il contagio. Sono invece circa 30 le persone in quarantena, a cui la rete assistenziale messa in atto dal Comune sta assicurando pasti, spese e farmaci a domicilio, oltre a garantire risposta immediata in caso di necessità”.

