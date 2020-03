CORONAVIRUS: UFF. COMMISSARIO ARCURI A REGIONE LOMBARDIA, NOSTRI DATI CONFERMATI DAI VOSTRI UFFICI

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 31 marzo 2020 – “Le dichiarazioni dell’assessore al Bilancio della Regione Lombardia Davide Caparini manifestano un difetto di informazione. Evidentemente, non è aggiornato che domenica 29 marzo alle ore 21.59 la dott.ssa Maddalena Branchi (delegata della Regione Lombardia alle relazioni con gli Uffici del commissario) con una mail ha dato conferma dei materiali inviati dal Governo nell’intero mese di marzo alla regione stessa. A parte una differenza sui monitor, a causa di differenti classificazioni, sulle altre categorie c’è stata una sostanziale conferma dei dati inviati per la necessaria verifica dei nostri Uffici. Tra l’altro, in via prudenziale sono stati immessi nel sistema, ora online, i dati confermati dalle tabelle della stessa Regione Lombardia nelle misure da loro esplicitate. Quanto al materiale in distribuzione il 30 marzo, la Regione Lombardia ha prelevato le dotazioni ad essa spettanti direttamente presso il magazzino merci dell’aeroporto di Milano Malpensa. Se, infine, l’assessore Caparini fa riferimento al materiale in distribuzione oggi, come crediamo, gli chiediamo di avere ancora qualche ora di pazienza perché, come certamente sa, con gli sforzi fatti nell’organizzazione logistica a partire da sabato scorso, il Dipartimento della protezione civile consegna in serata quanto viene inviato la mattina dello stesso giorno”. Così gli Uffici del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

CORONAVIRUS. CAPARINI: MATERIALE CHE GOVERNO AVREBBE INVIATO IN LOMBARDIA, A MILANO NON È MAI ARRIVATO

“Sto leggendo dal sito del Governo la lista del materiale che presumono di averci inviato. O si è perso qualcosa tra Roma e Milano oppure hanno sbagliato l’indirizzo del destinatario. Comunque siamo fiduciosi che prima o poi arrivi, nel frattempo continuiamo a comprare, ringraziando i tanti donatori e i lombardi che ci hanno dato gli strumenti per fronteggiare l’emergenza”.

Lo afferma l’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini.

“Inoltre, dalla comunicazione dell’Istituto Superiore della Sanità – prosegue l’assessore regionale – non si capisce se le mascherine chirurgiche che a milioni abbiamo in magazzino con tutti i requisiti per proteggere i nostri sanitari, possano essere distribuite nelle nostre RSA e al personale socio sanitario. Sono di gran lunga superiori a quelle che oggi importiamo, sono state vagliate dal Politecnico di Milano, da giorni abbiamo chiesto di esaminarle ma non ci è ancora dato di sapere il loro destino”.

Redazione