In tutta l’Asst Rhodense applicate le misure volte al contenimento del Covid 19

(mi-Lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 31 marzo 2020 – In tutte le strutture della ASST Rhodense, compresa anche la Residenza Sanitaria per Anziani Pertini, sono adottate le misure volte al contenimento della diffusione del virus COVID 19 e per la tutela degli operatori. Come è stato fatto per i due ospedali per acuti di Garbagnate e Rho, per il presidio riabilitativo di Passirana e per il POT di Bollate, si è proceduto alla stretta sorveglianza dei pazienti e degli ospiti già presenti nelle strutture, con l’osservanza delle disposizioni regionali e ministeriali in atto, provvedendo ad isolare i pazienti qualora si riscontrino sintomi e successivo tampone positivo. In tutte le strutture è in atto una procedura di sanificazione giornaliera prevista per le aree potenzialmente COVID, al fine di mantenere un livello alto di igienizzazione ed al personale sono state impartite le istruzioni corrette per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, forniti regolarmente secondo le disposizioni.

“Come già in atto da tempo sono state ridotti, seppure a malincuore, gli accessi dei famigliari, sia nei presidi che presso la RSA, per la tutela massima degli ospiti, affinché si riduca al massimo la possibilità di un contagio dall’esterno verso le strutture – dichiara il Direttore Generale, Ida Ramponi – L’attenzione è massima e tutti gli operatori sanitari ed il personale che lavora per la cura dei pazienti e degli ospiti sono impegnati a garantire, in sicurezza, l’assistenza dovuta, anche e soprattutto in questa situazione di emergenza”.

