Minuto di silenzio e bandiera a mezz’asta anche a Ceriano

La battaglia continua, con i volontari e i servizi a domicilio

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 31 marzo 2002 – Anche a Ceriano Laghetto, questa mattina, alle 12 in punto, è stato rispettato il minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime dell’infezione da Covid 19. Il sindaco Roberto Crippa, davanti alle bandiere del municipio a mezz’asta in segno di lutto, ha osservato il periodo di silenzio mentre si sentivano le campane della chiesa di San Vittore e di tutte le altre parrocchie della zona che hanno partecipato alla commemorazione.

La battaglia contro il contagio e i suoi drammatici effetti continua giorno dopo giorno e vede schierati amministratori comunali, dipendenti e un gran numero di volontari in grado di rispondere a tutte le richieste di assistenza dei cittadini delle fasce fragili, al fine di evitare il più possibile gli spostamenti. “Voglio ringraziare tutte le attività commerciali di Ceriano Laghetto che hanno aderito all’iniziativa e propongono servizi di consegna a domicilio” -aggiunge l’assessore al Commercio, Romana Campi.

L’elenco degli esercizi commerciali cerianesi in grado di offrire servizio a domicilio è sempre più corposo: per le richieste occorre chiamare direttamente il numero pubblicato nel volantino che promuove l’iniziativa, scaricabile qui.

Si ricorda inoltre che è in funzione un numero dedicato per l’assistenza di servizi di tipo sociale e di prima necessità (compresa la consegna di farmaci a domicilio o della spesa di generi primari) rivolta a persone con più di 65 anni con difficoltà ad essere supportate dalla rete famigliare.

Il numero dedicato da chiamare per chiedere assistenza è: 391-3584459 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19.