Buccinasco. Buoni di solidarietà alimentare: come richiederli

Possono presentare la domanda le famiglie residenti in condizione di indigenza e chi, data l’emergenza Covid-19, non percepisce stipendio e non lavora. Dopo un colloquio telefonico con il Segreteriato sociale per la valutazione della condizione di fragilità, riceveranno il beneficio in buoni spesa da utilizzare nei supermercati cittadini



(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1 aprile 2020 – Buoni di solidarietà alimentare destinati alle famiglie fragili di Buccinasco da utilizzare per fare la spesa nei supermercati cittadini. Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n. 658 del Capo della Protezione Civile, all’Amministrazione comunale di Buccinasco vengono assegnati fondi (circa 143 mila euro) per sostenere i cittadini residenti che oggi vivono una condizione di indigenza, perché attualmente non percepiscono stipendio e sono senza lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, o perché già fragili e con un reddito minimo.

L’Amministrazione ha deciso di erogare buoni spesa del valore d’acquisto da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro. A partire da mercoledì 1 aprile e fino al 30 aprile gli interessati dovranno telefonare al Segreteriato sociale del Comune (tel. 02 45797253 – 02 45797250 – 02 45797233) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. Gli operatori precompileranno l’autocertificazione sulla base delle dichiarazioni rese. A seguito della valutazione dell’assistente sociale, il dichiarante sarà contattato telefonicamente o via mail per il ritiro del buono di solidarietà alimentare, previa sottoscrizione dell’autocertificazione precompilata telefonicamente. L’Amministrazione si riserva di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate, procedendo al recupero del beneficio indebitamente percepito in caso di falsa autocertificazione.



Il buono (gift card) dovrà poi essere ritirato presso la sede del Comune (negli orari di apertura del Segretariato sociale indicati sopra). Contestualmente, si dovrà sottoscrivere un’autocertificazione per dichiarare di essere in possesso dei requisiti. Agli assegnatari del buono di solidarietà alimentare verrà consegnata una o più gift card spendibili negli esercizi commerciali del territorio.



REQUISITI DI ACCESSO

– essere residente a Buccinasco – essere in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l’emergenza Covid-19

di sostegno previste a livello locale o regionale) che rappresenta l’unica entrata economica del nucleo di appartenenza.

Le eventuali risorse economiche residue alla chiusura del bando verranno impiegate per soddisfare le richieste presentate dagli assegnatari di sostegno pubblico con importo superiore a 400 euro (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) che rappresenta l’unica entrata economica del nucleo di appartenenza.

Nel bando sono indicati anche i criteri di valorizzazione del buono.

PER RICHIEDERE IL BUONO

Il buono va richiesto dal 1° al 30 aprile 2020, chiamando i seguenti numeri telefonici:

– 02 45797253 – 02 45797250 – 02 45797233

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30

