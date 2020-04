Coronavirus. All’ospedale di Abbiategrasso attivati 20 posti letto per i pazienti autosufficienti COVID-19 positivi

(mi-lorenteggio.com9 Legnano, 1 aprile 2020 Nell’ambito della lotta al “Coronavirus”, Regione Lombardia con la DGR 3020 del 30/03/2020 ha emanato nuove disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Accogliendo le indicazioni regionali, questa ASST ha potenziato la presa in cura e la sorveglianza territoriale attiva per i pazienti affetti da COVID-19 “paucisintomatici” (che presentano sintomatologia lieve).

Pertanto, dalla data odierna, sono stati attivati n. 20 posti letto presso l’ospedale di Abbiategrasso, edificio Bossi – terzo piano – per i pazienti autosufficienti COVID-19 positivi, che presentano sintomatologie lievi ma che necessitano comunque di sorveglianza sanitaria.

Contestualmente, sempre presso l’Ospedale di Abbiategrasso, già da qualche giorno questa Azienda Sanitaria ha attivato un reparto di n. 20 posti letto destinati ai pazienti “fragili” in via di remissione clinica e dimessi dai reparti Covid “acuti” degli Ospedali della ASST. Si tratta di pazienti che devono proseguire il periodo di quarantena fiduciaria ma necessitano di particolare protezione e assistenza.

Redazione