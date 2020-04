CORONAVIRUS, ASSESSORE CATTANEO: SU MASCHERINE ‘ISTITUTO SUPERIORE SANITA” APPLICHI I PERCORSI ‘RAPIDI’ ATTUATI DA INAIL

IL NOSTRO OBIETTIVO E’ GARANTIRE DISPOSITIVI A OSPEDALI E RSA

(mi-lorentreggio.com) Milano, 01 aprile 2020 – “Molte imprese sono pronte a

riconvertirsi. Con Inail in questi giorni la collaborazione e’

molto positiva, c’e’ disponibilita’ a trovare percorsi piu’ rapidi

e in deroga per l’approvazione dei Dispositivi di Protezione

Individuale (DPI). Ringrazio Inail per la disponibilita’, questo

e’ il modello che vorremmo fosse seguito anche l’Istituto

Superiore della Sanita’ (ISS) per l’approvazione delle

mascherine”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione

Lombardia, Raffaele Cattaneo, intervenendo a TGcom24 chiarendo

la situazione delle autorizzazioni che devono arrivare da ISS e

Inail per procedere alla distribuzione delle mascherine e dei

DPI che la filiera lombarda di imprese riconvertite ha iniziato

a produrre.

“Con Inail – ha aggiunto Cattaneo – si sta procedendo in questo

modo: per l’idoneita’ in deroga di tutti i DPI non serve fare

tutte le prove previste dalla certificazione Uni, ma e’

sufficiente fare alcune prove essenziali, le piu’ importanti.

Pertanto, il percorso in deroga avallato da Inail prevede che i

DPI rispondano alle prove piu’ importanti previste per la

certificazione”.

“Anche noi vogliamo che le mascherine e i DPI siano

effettivamente in grado di proteggere – ha ribadito l’assessore

– ma riteniamo che in questo momento un percorso di

autorizzazione in deroga non debba durare alcune settimane, ma

vada reso piu’ rapido. E’ in corso un confronto sia con l’ISS sia

con il Governo e ci auguriamo che le procedure di certificazione

vengano licenziate il prima possibile. A tal fine il Presidente

Fontana ha formalizzato oggi una richiesta al presidente del

Consiglio Conte”.

“Chiediamo infatti che l’ISS si limiti alle prove piu’ importanti

come il potere filtrante e la respirabilita’ e lasci le altre

prove per la certificazione ordinaria in una secondo momento. In

questo – ha concluso Cattaneo – modo le mascherine che vengono

prodotte e che hanno gia’ superato le prove di idoneita’ del

materiale da parte del Politecnico di Milano, potrebbero essere

distribuite nelle RSA, negli ospedali e dove lavorano le persone

che ne hanno piu’ bisogno”.