Coronavirus. Commemorazione 31 marzo, Guerra (Anci Lombardia): “Ringrazio tutti i Sindaci”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2020 – “Desidero ringraziare di cuore tutti i Sindaci lombardi che oggi, raccogliendo l’invito del Presidente Decaro, hanno aderito alla commemorazione delle vittime di questa epidemia, con la bandiera a mezz’asta nelle sedi municipali, osservando tutti insieme un minuto di silenzio indossando la fascia tricolore davanti al proprio Comune.

Un gesto simbolico per essere vicini in queste settimane e giorni davvero difficili e drammatici, nei quali le nostre comunità sono provate da un’epidemia che non ha precedenti. Un gesto con il quale abbiamo anche voluto onorare gli operatori sanitari, e tutti coloro che con il loro lavoro, la loro dedizione ed il loro impegno consentiranno alla nostra Regione e all’Italia intera di superare questa terribile prova e riprendersi il futuro.

Moltissimi Sindaci hanno risposto positivamente anche alla mia proposta di stringerci, almeno virtualmente, in una unica catena di solidarietà tra Istituzioni, attorno alle nostre comunità inviandoci una foto per realizzare una gallery fotografica della commemorazione. La nostra casella di posta è stata letteralmente inondata di foto, centinaia di foto che stanno continuando ad arrivare. Questo è il segno concreto dell’unità dei territori e dei Comuni lombardi, che sanno fare squadra e sanno collaborare, al di là di ogni differenza politica, nei momenti di maggiore difficoltà e a difesa dell’interesse generale.

Così il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra in merito alla commemorazione di ieri per le vittime dell’epidemia da coronavirus.

