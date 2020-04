CORONAVIRUS. DAGLI SMARTPHONE IN CALO GLI SPOSTAMENTI IN LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 01 aprile 2020 Nei giorni feriali gli spostamenti dei

cittadini lombardi sul territorio regionale “si attestano al

36%”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lombardia,

Fabrizio Sala, facendo il punto sui risultati del monitoraggio

anonimo effettuato attraverso l’analisi dei cambi delle celle

telefoniche registrati dai movimenti dei cittadini lombardi che

si spostano con i loro smartphone.

Gli spostamenti risultano “sempre piu’ in discesa anche nei

giorni feriali. Ieri e l’altro ieri eravamo al 36%” dopo il 24%

registrato nella giornata di domenica” ha aggiunto il

vicepresidente Sala.

In due settimane anche nei giorni feriali la mobilita’ e’ scesa di

ben 7-8 punti percentuali: significa che centinaia di migliaia

di persone sono rimaste a casa ad eccezione delle attivita’

produttive essenziali per l’approvvigionamento delle materie di

prima necessita’ e per le filiere alimentari e farmaceutiche.

Il monitoraggio dimostra chiaramente “che le misure stanno

funzionando e i riflessi positivi di questi sacrifici li

possiamo vedere giorno dopo giorno. Qui in Lombardia – ha

precisato il vicepresidente Sala – e’ sbagliato allentare la

morsa. Abbiamo visto che l’isolamento produce risultati, il

tasso di contagi e’ sceso e diminuiscono gli accessi in ospedale,

siamo sulla strada giusta e le misure si sono rivelate

efficaci”.