CORONAVIRUS. DALLE 17 DOMANDE PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 01 aprile 2020 – Dalle 17.00 di oggi 1 aprile sarà possibile presentare le domande di CIG in deroga a seguito dell’emergenza Covid-19.

I datori di lavoro anche mediante i loro consulenti delegati possono presentare la domanda collegandosi al sito: http://gefo.servizirl.it/dgformazione

Le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia e non all’INPS.

Per interventi di assistenza tecnica o informazioni in ordine all’uso della procedura on line rivolgersi ad assistenzaweb@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151

Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it e/o scrivere alla casella CIGD-COVID19@Regione.Lombardia.it

